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مسلحون ينفذون سلسلة اعتداءات على القوى الأمنية والجيش اللبناني في مناطق عدة من طرابلس

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الان تتابع مسلحون ينفذون سلسلة اعتداءات على القوى الأمنية والجيش اللبناني في مناطق عدة من طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نفذ مسلحون اكثر من اعتداء على القوى الأمنية والجيش اللبناني في مناطق عدة من طرابلس.

وأفادت المعلومات بأن العملية بدأت باستهداف مجمع حكومي في طرابلس بقنبلة صوتية قبل أن تنفذ عملية مشابهة على عربة للقوى الأمنية ما أسفر عن سقوط قتيل في صفوف القوى الأمنية وعدد من الجرحى.

وتشهد مناطق عدة اشتباكات بين القوى الأمنية ومجموعة تتبع لشخص يدعى عبد الرحمن مبسوط الذي تشير المعطيات الأولية انه مناصر للمجموعات المتشددة.

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