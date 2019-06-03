بن زايد يبحث مع رئيس بيل وميليندا غيتس مكافحة الأمراض المعدية

في اتصالاً هاتفياً تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، ناقش عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بجهود الجانبين الإنسانية في مجالات تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض والوقاية منها وأهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في هذا الشأن والتي تسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي تعيق التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المجتمعات وخاصة فيما يتعلق بمرض شلل الأطفال.

كما تطرق الاتصال بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى " منتدى بلوغ الميل الأخير " الذي تستضيفه أبوظبي يوم 19 من شهر نوفمبر القادم بمشاركة نخبة من القيادات والمختصين في مجال الصحة العالمية يتبادلون الرؤى وأفضل الممارسات فيما يتعلق برصد الأمراض المعدية والوقاية منها والقضاء عليها.

وأشارا في حديثهما خلال الاتصال إلى الشراكة والتعاون الفاعل بين الجانبين والتي حققت نجاحا كبيرا في الحد من الأمراض التي تفتك بالأطفال والنساء حول العالم.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالأعمال الإنسانية والخيرية لتحقيق أفضل الحلول والنتائج والممارسات في مجال تقديم الخدمات الإنسانية الصحية.

