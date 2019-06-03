جدل في مصر بعد أنباء عن تحري هلال شوال عقب صلاة العشاء .. تقرير خاص

أشعلت أنباء استعداد السلطات المصرية لإعادة النظر بموعد عيد الفطر وتحري هلال شوال بعد صلاة العشاء، موجة من الجدل والتعليقات التي لا تخلو من الطرفة.

وتشير المعلومات الأولية التي رصدها "الخليج 365"، إلى أن مصر لم تحسم موعد عيد الفطر المبارك رغم إعلان دار الإفتاء أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان وأن الأربعاء لعيد الفطر.

وتحول موعد العيد إلى مثار جدل وتعليقات ساخرة أحيانا، إذ تحدث البعض عن أن مصر لا تزال تتحرى هلال شوال عقب صلاة العشاء، وهو حديث على سبيل التندر بعدم حسم موعد العيد.

واضطرت دار الإفتاء المصرية لإصدار توضيح ثان اطلع عليه الخليج 365، وقالت إنه "لا صحة لما يشاع أن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شوال بعد العشاء ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير".

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والحائرة بشأن موعد الفطر، والذي أثار جدلاً في ظل إعلان العدي من الدول العربية أن غداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.