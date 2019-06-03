عاجل.. إعلان جديد من دار الإفتاء المصرية بشأن استطلاع هلال شوال بعد العشاء(صورة)

أعلنت دار الإفتاء المصرية إعلاناً جديداً بشأن موعد عيد الفطر المبارك وحقيقة استطلاع هلال شوال بعد صلاة العشاء.

وأوضحت الهيئة في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه أنه "لا صحة لما يشاع أن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شوال بعد العشاء ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير".

وجاء الإعلان الجديد لدار الإفتاء المصرية بعد تردد أنباء عن أن السلطات المصرية قررت الاستئناف في موعد عيد الفطر بعد أن تم إعلانه الأربعاء مخالفة للعديد من الدول العربية والإسلامية .