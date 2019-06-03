شاهد.. الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن رؤية هلال شوال

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

واستطلعت الدار هلال شهر شوال وتبين أن غدا هو المتمم لشهر رمضان المعظم.

وكشفت دار الإفتاء عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مدن مصر في الصور التالي: