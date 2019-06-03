أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
واستطلعت الدار هلال شهر شوال وتبين أن غدا هو المتمم لشهر رمضان المعظم.
وكشفت دار الإفتاء عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مدن مصر في الصور التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن رؤية هلال شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.