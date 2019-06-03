لم يحسم أمر هلال شوال في مصر حتى اللحظة رغم إعلان دار الإفتاء الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
في السياق أفادت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن مصادر أنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء.
وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت قبل قليل، أن الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: مصر لم تحسم أمر هلال شوال رغم إعلان دار الإفتاء الثلاثاء أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.