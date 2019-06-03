مصادر: مصر لم تحسم أمر هلال شوال رغم إعلان دار الإفتاء الثلاثاء أول أيام العيد

في السياق أفادت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن مصادر أنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت قبل قليل، أن الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.