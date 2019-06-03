شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نتطلع لاستمرار الحوار في السودان للوصول لبر الأمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عن تطلع بلاده إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان للوصول إلى اتفاق يقود إلى بر الأمان. عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عن تطلع بلاده إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان للوصول إلى اتفاق يقود إلى بر الأمان. وأضاف قرقاش أن تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم الذي يحفظ للدولة مؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع. جاء ذلك في تغريدات عبر حساب الدكتور انور قرقاش على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



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