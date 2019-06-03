قيادات يمنية تعلق على ما يجري في السودان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي تضامن الشعب اليمني مع الشعب السوداني الشقيق فيما تعرض له من اعتداءات وحشية وإجرامية من جانب المجلس العسكري، مدينا في الوقت نفسه كل تلك الجرائم الوحشية وكل المساعي الرامية للسيطرة على الشعب السوداني العزيز.

وقال السيد عبد الملك في المحاضرة الرمضانية السابعة والعشرون مساء اليوم الاثنين عبر قناة المسيرة إن ” المجلس العسكري في السودان دخل في صفقات مع قوى دولية وإقليمية للسيطرة على الشعب السوداني الشقيق ومصادرة حريته واستقلاله”.

من جانبه أدان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام اليوم الإثنين ما يجري في السودان من عمليات التفاف بقوة السلطة على المطالب الشعبية.

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واعتبر عبد السلام في تغريدة له أن ارتهان المجلس الانقلابي في الخرطوم للمال السعودي الإماراتي يعرض البلاد لمخاطر جسيمة.

وكانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا محاولة اقتحام القوات السودانية لساحة الاعتصام في العاصمة الخرطوم في وقت سابق اليوم إلى 13 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وحاولت قوات المجلس العسكري فض اعتصام المطالبين بالحكم المدني وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وعقب ذلك أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي والبدء بالعصيان المدني عقب رفض المجلس تسليم السلطة لقوى مدنية.