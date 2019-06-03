قرقاش: تجارب المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم للمؤسسات هو سبيل تفادي الفوضى

لفت وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ إلى "اننا نتطلع إلى حوار وتفاوض في ​السودان​ يقود إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن "تجارب المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم للمؤسسات هو سبيل تفادي الفوضى".

وقتل أكثر من 30 متظاهرا، خلال محاولة ​القوات​ السودانية فض ​اعتصام​ قرب مقر ​القيادة​ العامة للجيش في ​الخرطوم​، بحسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية التي تشارك في حركة الاعتصام.

وكان تجمع المهنيين ​السودانيين​ دعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل في جميع المدن السودانية، وذلك بعد بدء قوات الجيش السوداني في فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما نقل التجمع في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.