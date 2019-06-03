أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ في حديث تلفزيوني أن "التفاهم مع تيار "المستقبل" لم يسقط وهو حاجة للجميع ولا نية لدى أحد اسقاط التسوية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدي معلوف: التفاهم مع تيار "المستقبل" لم يسقط وهو حاجة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.