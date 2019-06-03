البطريرك لحام هنأ بعيد الفطر: هذا العيد هو تتويج مسيرة روحية

هنأ بطريرك انطاكية وسائر المشرق و​الاسكندرية​ واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك سابقاً البطريرك غريغوريوس الثالث لحام المسلمين ب​عيد الفطر​، مشيراً إلى أنه "من القلب إلى قلوب ونفوس إخوتنا وشركائنا في الوطن، الأحباء المسلمين، في البلاد العربية وفي ​العالم​، هذه التحية الأخوية في عيد الفطر السعيد الذي يختتم شهر صوم رمضان المبارك".

وفي بيان له، لفت ​البطريرك لحام​ إلى "أنني كمسيحي أعتبر هذا العيد تتويج مسيرة روحية، مسيرة صوم وصلاة وزكاة وسجد وتلاوات عطرة من الآيات القرآنية وكأنه زوادة تقوى وفضيلة وتزلف إلى الله سبحانه وتعالى لسنة كاملة وإنها لعمري قيم روحية مشتركة، هي دعائم راسخة تؤسس لعيشنا المشترك، لأجل بناء أوطاننا وحضاراتنا، لا سيّما حضارة ​المحبة​ لأن الله محبة والإنسان هو أيضاً محبة".