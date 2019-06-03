الجيش: تدابير أمنية استثنائية لمناسبة عيد الفطر السعيد

أعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ بأنه "لمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد، باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بتنفيذ ​تدابير أمنية​ استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات ودور العبادة وأماكن ​التسوق​. وتدعو هذه ​القيادة​ المواطنين إلى التجاوب التام مع الإجراءات التي يتخذها الجيش تباعا، حفاظا على أمنهم وسلامتهم".

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