درويش يهنىء اللبنانيين بحلول عيد الفطر ويتقبل التهاني ثاني ايام العيد

يؤدي النائب ​علي درويش​ صلاة ​عيد الفطر​ السعيد في مسجد السيدة فاطمة الزهراء في ​جبل محسن​، وذلك بعد اعادة ترميمه من قبل احد الخيرين.

وهنأ درويش اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الفطر، يتقبل التهاني ثاني ايّام العيد من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر، في قاعة "المهندس أحمد درويش" في حي الامركان والتي تم إنشاؤها بتضافر الجهود مع جمعية العزم لتكون خطوة أولى على طريق إنشاء مراكز ومؤسسات وقاعات نأمل ان تبصر النور تباعاً لنضعها في تصرف وخدمة اهلنا في ​طرابلس​.