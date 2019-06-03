العثور على جثتين من ضحايا غرق مركب سياحي في بودابست

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بودابست: أعلنت الشرطة المجرية الإثنين العثور على جثّتين جديدتين لضحايا اصطدام مركب بسفينة ترفيهية في نهر الدانوب في بودابست الأسبوع الماضي لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى تسعة سياح.

ونجا من حادثة الاصطدام سبعة فقط من أصل 35 شخصا كانوا على متن القارب، ولا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين وسط تراجع احتمالات العثور على ناجين.

وكان مركب "حورية البحر" قد اصطدم بسفينة "سيجين" الترفيهية التابعة لشركة "فايكينغ" النروجية، ما أدى إلى انقلاب المركب وغرقه في نهر الدانوب.

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وتم انتشال سبع جثث من المياه بعد ساعات من الحادثة، وقد أعاقت التيارات الجارفة وارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة عمليات البحث عن المفقودين، وحالت دون وصول الغطاسين إلى المركب الذي استقر على عمق تسعة أمتار.

والإثنين تمكّن غطّاسون كوريون جنوبيون بمساعدة نظراء لهم من المجر من انتشال جثة كانت داخل المركب.

كذلك عُثر الإثنين على جثة على بعد نحو مئة كيلومتر من موقع الاصطدام، بحسب ما أعلنت الشرطة.