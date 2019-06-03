ترمب يقول إن موسكو أبلغته سحب غالبية عناصرها من فنزويلا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن موسكو أبلغته سحب غالبية العناصر الروس الموجودين في فنزويلا لدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب على تويتر "لقد أبلغتنا روسيا أنها سحبت غالبية عناصرها من فنزويلا".

أرسلت روسيا نحو مئة جندي إلى فنزويلا في آذار/مارس لدعم الرئيس مادورو في مواجهة التهديدات الأميركية باستخدام القوة لإرغامه على ترك السلطة.

وقال السفير الروسي في كراكاس فلاديمير زيايومسكي لوكالة فرانس برس في منتصف أيار/مايو إن "الحكومة الفنزويلية في حالة تأهب منذ بداية العام لان الولايات المتحدة تواصل تهديداتها باستخدام القوة ضد فنزويلا".

Advertisements

وأوضح أن القوات الروسية نشرت بموجب اتفاق يعود إلى عام 2001.

تواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا انتقاليا وحصل على اعتراف نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.

ودعت واشنطن موسكو مراراً إلى الكف عن دعم مادورو وهو ما رفضته روسيا بشدة متهمة الولايات المتحدة بالرغبة في تنفيذ انقلاب في تحد للقانون الدولي.

وشارك الجانبان الفنزويليان في مفاوضات في النرويج في أيار/مايو سعياً لإخراج البلاد من الفوضى السياسية والاقتصادية، لكن المحادثات انتهت دون اتفاق.