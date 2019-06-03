ميركل تنفي اهتزاز الائتلاف الحكومي

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برلين: أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين أن الأزمة التي يواجهها الحزب الاشتراكي الديموقراطي حليفها في الائتلاف الحكومي لن تؤثر على أداء الحكومة، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى مناعة هذه الشراكة الهشة.

ودخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار-وسط) في حال من الفوضى بعد أن أعلنت رئيسته أندريا ناهليس الأحد استقالتها بشكل مفاجئ على خلفية النتائج المخيّبة التي حقّقها الحزب في الانتخابات الأوروبية.

وغداة الاستقالة المفاجئة وبحث الحزب عن زعيم جديد أقرّت زعيمة حزب "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" والمرشحة الأوفر حظاً لخلافة ميركل أنغريت كرامب-كارينباور بأن إجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا من عدمه أصبح بيد الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وصرّحت كرامب-كارينباور للصحافيين إثر محادثات طارئة لحزبها "نحن مستعدّون للحفاظ على الائتلاف الحكومي. على الحزب الاشتراكي الديموقراطي أن يقرر الآن كيف يريد أن يتصرف".

لكنّها قالت إنه نظرا إلى التحديات الدولية فإن "دخول ألمانيا في أزمة حكومية أو في حملة انتخابية طويلة سيبعدها كل البعد عن الانتاجية".

وبعد أن نفت تطرّق المحادثات التي أجريت الإثنين لمسألة الانتخابات المبكرة، أكدت أن حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي مستعد لكل الاحتمالات".

وفي مؤتمر صحافي عقدته نفت المستشارة الألمانية أن يكون ائتلافها الحكومي على وشك الانهيار.

وأكدت ميركل أنها "لا ترى أي مؤشر لعدم الاستقرار"، وقالت "في الوقت الراهن جل ما أراه هو أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي قد توصّل لقرارات محددة لا أرى أنها ستعيق عملنا".

تدهور الشعبية

وتأتي أزمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أسوأ توقيت بالنسبة لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي يسعى للحد من تخلي ناخبيه عنه وميل جيل الشباب لحزب الخضر.

وتعرّض حزبا الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الديموقراطي لخسارة في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 26 أيار/مايو مع تحقيقهما أسوأ نتائج في تاريخهما.

وأظهر استطلاع للرأي نشر السبت تراجع التأييد للشركاء في الائتلاف الحكومي وتقدم حزب الخضر للمرة الاولى مع 27% من نوايا التصويت على تحالف "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (26%)، وحصول الحزب الاشتراكي الديموقراطي على 12% بالتساوي مع اليمين المتطرف.

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وسمى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الإثنين هيئة ثلاثية تتولى رئاسة الحزب لفترة انتقالية تتألف من ثورستن شايفر غويمبل ومانويلا شفيسيغ ومالو دريير.

وحدد الحزب يوم 24 حزيران/يونيو موعدا لاتخاذ الخطوات المقبلة بما في ذلك عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد له.

وكان الحزب قد حدد سابقا فصل الخريف موعدا لإعادة النظر في الائتلاف مع تحالف "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" بقيادة ميركل، عند منتصف ولايتها ومدتها أربع سنوات.

لكن مع تدهور شعبية الاشتراكيين الديموقراطيين يمكن لحزبهم أن يوجه ضربة استباقية بإنهائه التحالف مع الديموقراطيين المسيحيين بقيادة ميركل، لا سيما وأن الائتلاف قد واجه منذ تشكيله مشاكل كبيرة.

وبعد نتائجه المخيبة في انتخابات 2017 أراد الحزب الاشتراكي الديموقراطي بادئ الأمر الانضمام إلى المعارضة، لكنّه عاد واقتنع على مضض بتجديد التحالف مع ميركل.

ويعبر كثر داخل الحزب عن قلقهم من تداعيات البقاء في الحكومة في ظل ميركل والائتلاف الحاكم الذي يشهد أزمة تلو الأخرى.

وقد أدت الأزمة الأخيرة إلى تزايد الدعوات لفض الشراكة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي.

وقال هارالد شريست العضو في منتدى رواد الأعمال في الحزب الاشتراكي الديموقراطي إن "ناهليس تريد بقاء الائتلاف الكبير قائما"، مشككا في مدى استقراره.

وقال لصحيفة بيلد اليومية "برأيي الخطوة التالية ستكون انتهاء الائتلاف الكبير وكل ما عدا ذلك لا يؤدي إلى أي نتيجة".

وقال كارستن لينمان النائب في البرلمان وعضو الهيئة العليا للحزب الديموقراطي المسيحي في حديث لمجموعة "ار ان دي" الصحافية "في حال لم نحرز تقدما مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي فعلينا استخلاص النتائج والتساؤل ما إذا هناك جدوى من الاستمرار مع ائتلاف كبير".

لكن آخرين في الحزب طالبوا بإعطاء الائتلاف مهلة أطول لتنفيذ تعهّداته واستعادة ثقة الناخبين.

وأشار يوانيس كاهرز العضو الوسطي في الحزب الاشتراكي إلى خطة للدفع باتجاه إقرار قانون لحماية المناخ قبل موعد الانتخابات المقبلة معتبرا أن من شأن ذلك أن يعزز ثقة ناخبينا.