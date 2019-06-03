فلسطين: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ)
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الإثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.
وقال المفتي، "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1440هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الثلاثاء الرابع من يونيو للعام 2019 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الأربعاء الخامس من شهر يونيو للعام 2019، أول أيام عيد الفطر.
من جانبه، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر.
وتمنى الرئيس عباس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.
ودعا الرئيس عباس أبناء الشعب الفلسطيني بكل قواه ومؤسساته إلى اقتصار الاحتفالات بحلول عيد الفطر على الشعائر الدينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب.
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