ترامب وزوجته يحضران مأدبة طعام رسمية مع الملكة إليزابيث في قصر باكينجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الإثنين، إلى قصر باكينجهام في بريطانيا لحضور مأدبة طعام رسمية مع الملكة إليزابيث والعائلة الملكية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، نقلاً عن مسؤول بالبيت الأبيض ، أن إيفانكا ترامب ستشارك إلى جانب والدها في مائدة الأعمال المستديرة بحضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم غد الثلاثاء.

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وأضافت أن أشقاء إيفانكا سافروا برفقة والدهم إلى العاصمة لندن ومن المتوقع حضورهم مأدبة الطعام الرسمية هذا المساء في قصر باكينجهام.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد التقى مسبقاً بولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في المقر الملكي بلندن "كلارنس هاوس" ، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها ترامب إلى المملكة المتحدة لمدة 3 أيام قبل أن يتوجه إلى فرنسا.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غدا الثلاثاء ، وسيُطرح ملف العقوبات الأمريكية على شركة "هواوي" الصينية ضمن أولوية الموضوعات التي سيبحثها الجانبان.