السفارة المصرية بفيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا (أ ش أ)
نقلت السفارة المصرية في فيينا اليوم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين في النمسا بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال بيان صادر عن السفارة، اليوم الاثنين، " نهدي المصريين فى النمسا أرق تحياتنا وننقل اليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر والتي أكد فيها أنه بكل السرور والسعادة يبعث للمسلمين في النمسا بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".
وأشارت السفارة الى قول الرئيس " أتوجه الى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الرقي والإزدهار .. عيد سعيد " .
وقالت السفارة إنها تتقدم من جانبها بأخلص التمنيات القلبية الى المسلمين في النمسا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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