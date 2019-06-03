لبنان: غدًا أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (أ ش أ)

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر.

وذكرت دار الفتوى اللبنانية - في بيان مساء اليوم - أنه قد ثبت بالوجه الشرعي، أن أول أيام شهر شوال لعام 1440 هـ ، هو يوم غد الموافق 4 يونيو 2019 ، ومن ثم فإن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر.

وأضاف البيان: "وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا، بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".

ومن المقرر أن يؤدي مفتي الجمهورية اللبنانية صلاة وخطبة عيد الفطر عند الساعة السادسة و 12 دقيقة من صباح يوم العيد في مسجد (محمد الأمين) في منطقة وسط العاصمة اللبنانية بيروت.