محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أعلنت دار الإفتاء، موعد صلاة عيد الفطر المبارك، الأربعاء المقبل الموافق 5 يونيو 2019. وأوضحت الدار في بيان، عبر صفحتها على "فيسبوك"، الاثنين، أن صلاة العيد في القاهرة، تحين في الخامسة و18 دقيقة. ونشرت الدار مواعيد صلاة عيد الفطر، في مدن ومحافظات مصر كالتالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخامسة و18 دقيقة.. ننشر موعد صلاة العيد في مدن ومحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.