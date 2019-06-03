ليبيا / قائد مجموعةٍ إعتقلت المصري عشماوي: نجوتُ من محاولة إغتيال فاشلة ردًّا على تسليم الإرهابي

إتهم قائد المجموعة التي إعتقلت الإرهابي هشام عشماوي ورئيس رابطة الشهداء في مدينة درنة، سليمان بولهطي الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات الإرهابية بمحاولات إغتياله انتقاما منه لقيامه بالقبض على عشماوي، خاصة بعد تسليمه لمصر.

وقال بولهطي في تصريحات لصحفية "الشرق الأوسط" اليوم، الإثنين 3 جوان 2019، إن مجهولين ألقوا في حدود الساعة الثانية من صباح أمس بالتوقيت المحلي بحقيبة متفجرات على مقر سرية الشهيد فرج بولهطي في درنة، مشيرا إلى أنه لدى خروج من كانوا بالمقر إنفجرت سيارة مفخخة.

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وأرجح سليمان أنه هو من كان المستهدف من هذه العملية، موضحا أنه كان لحظة التفجير داخل المقر الخاص بسرية الشهيد فرج بولهطي التي كانت أول مجموعة في قوات الكرامة، تعتقل عشماوي داخل درنة.

وأشار إلى أنه لم يصب بأي أذى خلال هذه العملية التي أدت إلى تصاعد كتلة من النيران وأعمدة من الدخان الأسود في سماء المدينة.