كندا تتوجه للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع مجموعة "ليما" بشأن فنزويلا

توجهت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الاثنين إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع مجموعة ليما المعنية بالتطورات في فنزويلا. ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الكندية مع نظرائها من دول مجموعة ليما ومجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا، التي تضم دولا من أوروبا وأمريكا اللاتينية، للمناقشة آخر التطورات في البلاد.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات قرار الحكومة الكندية بإغلاق السفارة الكندية في فنزويلا بشكل مؤقت بعد اتهام نظام الرئيس مادورو بالتضييق على العاملين هناك وعدم تجديد تأشيراتهم. وقررت كندا على ضوء تلك التطورات النظر في عمل الدبلوماسيين الفنزويليين في العاصمة أوتاوا. من دول مجموعة ليما ومجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا، التي تضم دولا من أوروبا وأمريكا اللاتينية، للمناقشة آخر التطورات في البلاد.ومن المقرر أن تتناول المحادثات قرار الحكومة الكندية بإغلاق السفارة الكندية في فنزويلا بشكل مؤقت بعد اتهام نظام الرئيس مادورو بالتضييق على العاملين هناك وعدم تجديد تأشيراتهم. وقررت كندا على ضوء تلك التطورات النظر في عمل الدبلوماسيين الفنزويليين في العاصمة أوتاوا.

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