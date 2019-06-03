ولي عهد بريطانيا يلتقي الرئيس الأمريكي بالمقر الملكي بلندن

التقى ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المقر الملكي بلندن "كلارنس هاوس"، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها ترامب إلى المملكة المتحدة لمدة 3 أيام قبل أن يتوجه إلى فرنسا.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه من المقرر أن يلتقي ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن ملف العقوبات الأمريكية على شركة "هواوي" الصينية سيكون ضمن أولوية
وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع تجمع الآلاف من المواطنين البريطانيين في العاصمة /لندن/ غدا للاحتجاج على زيارة ترامب للبلاد. كما أعلن متحدث باسم حزب "العمال" المعارض أن رئيس الحزب جيرمي كوربن سيشارك وسيلقي كلمة خلال التظاهرات الاحتجاجية المقررة.
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