الأردن: غدا المتمم لشهر رمضان المبارك.. والعيد الأربعاء

أعلنت دولة الأردن أن غدًا الثلاثاء، هو المتم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.
وأعلنت 4 دول حتى الآن وهيماليزيا وإندونيسيا واليابان وأستراليا عدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم الاثنين، وأن غدًا الثلاثاء
غير أن هناك عدة دول لن تتحرى هلال رمضان اليوم، لأنه وفقا لتوقيتهم المحلي اليوم الاثنين هو 28 رمضان وغدا الثلاثاء يوافق 29 رمضان.
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