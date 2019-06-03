الأردن: غدا المتمم لشهر رمضان المبارك.. والعيد الأربعاء

أعلنت دولة الأردن أن غدًا الثلاثاء، هو المتم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت 4 دول حتى الآن وهي

ماليزيا وإندونيسيا واليابان وأستراليا عدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم الاثنين، وأن غدًا الثلاثاءهو المتمم لشهر رمضان.

​غير أن هناك عدة دول لن تتحرى هلال رمضان اليوم، لأنه وفقا لتوقيتهم المحلي اليوم الاثنين هو 28 رمضان وغدا الثلاثاء يوافق 29 رمضان.