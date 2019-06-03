الكويت تعلن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية مساء اليوم الاثنين ثبوت رؤية هلال شهر شوال الليلة؛ ليكون يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك. وصرح رئيس الهيئة ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، رئيس محكمتي : التمييز والدستورية ، المستشار يوسف المطاوعة - في مؤتمر صحفي - بأن الهيئة اجتمعت مساء اليوم ،

وتقدم أمير الكويت، وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة إلى المواطنين والمقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، بأجمل التهاني وأصدقها. للقضاء ، رئيس محكمتي : التمييز والدستورية ، المستشار يوسف المطاوعة - في مؤتمر صحفي - بأن الهيئة اجتمعت مساء اليوم ،التاسع والعشرون من رمضان 1440 هجرية، الموافق الثالث من يونيو 2019 ، لاستطلاع هلال شهر شوال، وقد ثبت شرعا رؤيته.وتقدم أمير الكويت، وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة إلى المواطنين والمقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، بأجمل التهاني وأصدقها.

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