4 دول تعلن غدًا المتمم لشهر رمضان

أعلنت 4 دول حتى الآن وهي ماليزيا وإندونيسيا واليابان وأستراليا عدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم الاثنين، وأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

​غير أن هناك عدة دول لن تتحرى

هلال رمضان اليوم، لأنه وفقا لتوقيتهم المحلي اليوم الاثنين هو 28 رمضان وغدا الثلاثاء يوافق 29 رمضان وبالتالي ستقوم هذه الدول بتحريهلال شوال غدا.

ومن بين هذه الدولة، سلطنة بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، وسلطنة عمان، والمغرب.

تتحرى غالبية دول العالم، اليوم الاثنين، هلال شوال، لتحديد ما إن كان قد انتهى شهر رمضان اليوم وعيد الفطر غدا الثلاثاء، أو أن العيد سيكون الأربعاء.