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العسكري السوداني يطالب قوى الحرية والتغيير باستئناف التفاوض

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دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ، قوى "إعلان الحرية والتغيير " للعودة إلى التفاوض في أقرب وقت ممكن؛ للوصول إلى تفاهمات حول الأوضاع بالبلاد.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الاثنين  أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع كانت تلاحق مجموعات "منفلتة " بمنطقة كولومبيا على حدود الاعتصام، حيث هرب

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أولئك بين معتصمين ـ وتبعتهم القوات المشتركة ، مما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.
وأبدى المجلس أسفه لسقوط ضحايا بين المعتصمين، داعيا من أسماهم ب" المعتصمين الحقيقيين " إلى العودة لأماكنهم في الاعتصام.
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