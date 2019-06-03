تمديد حالة الطوارئ في تونس

ساسي جبيل (تونس) قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ 2015 لشهر إضافي. وعقد الرئيس التونسي اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض وتقييم الأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقرّر السبسي بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، إعلان حالة الطوارئ لمدّة شهر واحد.

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