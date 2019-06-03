الجيش الليبي: طائرات تركية تستهدف ضواحي طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

اتهم الجيش الوطني الليبي طائرات تركية باستهداف مناطق قصر بن غشير وخلة الفرجان ووادي الربيع في ضواحي طرابلس. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، في بيان صحفي، إن تركيا تتدخل بشكل سافر ومباشر لدعم جماعة الإخوان الإرهابية بالسلاح، رغم فرض مجلس الأمن لحظر تسليح على ليبيا.

واتهم الجيش الليبي، في بيانات سابقة، تركيا بالتدخل عسكرياً في الشأن الداخلي الليبي بدعم التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

إلى ذلك، شن سلاح الجو الليبي غارات جديدة استهدفت تجمعات وآليات ومدرعات قوات حكومة الوفاق في نقاط تمركزها بضواحي طرابلس، لافتاً إلى أن قوات الجيش كبدت التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق خسائر في محاور طريق المطار وعين زارة وخلة الفرجان.

وأعلن المكتب الإعلامي للجيش الليبي مقتل وكيل وزارة الإسكان والمرافق في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين الرقيعي، خلال مشاركته في القتال بصفوف الكتائب المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة الليبية نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية عمليات عسكرية مهمة في طرابلس وضواحيها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي، مساء الأحد، إن القوات التابعة للوفاق حاولت القيام بهجوم مضاد لكنها فشلت، ما أدى لمقتل أكثر من 31 مسلحاً واحتجاز عشرات الأسرى التابعين لحكومة الوفاق، وتدمير عدد كبير من الآليات واسترجاع عدد كبير من الآليات التابعة للجيش الليبي.

وأشار المسماري إلى أن القوات الجوية الليبية قامت بإمداد ناري للجيش من العزيزية إلى الكريمية، كما استهدفت تمركزات لقوات حكومة الوفاق في تمركزات أخرى بضواحي طرابلس.

وأكد المسماري رصد قوات الجيش لتحركات لعناصر تنظيم داعش خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن «التنظيم الإرهابي يقوم بعمل إصدارات، ما يعني أن قوته ضعيفة ويحاول دعم السراج إعلامياً فقط»، لافتاً إلى أن الجيش الليبي يتعامل بجدية مع كل المعلومات الصادرة عن التنظيم، على حد قوله.

وأوضح المسماري أن عدداً من الإرهابيين الفارين من مدينة بنغازي قتلوا خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس، مؤكداً أن «الإرهابيين الناجين من بنغازي ودرنة فروا إلى طرابلس ومصراتة حيث توجد حاضنة لهم»، لافتاً إلى أن المناطق العسكرية التابعة للجيش الليبي تؤدي واجباتها حسب التعليمات الصادرة عن القيادة العامة، كما يجري تسيير دوريات على الحدود لمنع التسلل.

ولفت المسماري إلى أن الحرب في طرابلس ليست بين أبناء الشعب الليبي، وإنما بين الليبيين الشرفاء و«جماعات إرهابية» عاثت في الأرض فساداً.

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، في تصريحات تلفزيونية، إن قوات الوفاق تتقدم بشكل مستمر في كل محاور القتال في طرابلس.

إلى ذلك، أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أن أحداث طرابلس تدفعنا إلى إعادة النظر في الوضع الراهن الليبي المتجه نحو حرب حقيقية، محذراً من حرب طويلة ومكلفة في الأرواح البشرية تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

وطالب «شرقي» في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، المجتمع الدولي بإيقاف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، مبدياً قلقه من انتهاك حظر الأسلحة الذي أصدرته الأمم المتحدة، داعياً إلى التواصل مع أطراف الأزمة للتأكيد أن لا حل عسكرياً في ليبيا، مضيفاً أنه من الضروري أن يستأنف الحوار بصفة تشمل كافة الأطراف.

فيما عبَّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن الأمل في أن «تصمت المدافع، وأن يعود الجميع للتعقل والتواد والتسامح» وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.