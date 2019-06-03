السعودية والبحرين والكويت والعراق تعلن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت السلطات في دول عربية عدة، اليوم الإثنين، أنّ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2019 الموافق أول أيام شوال من عام 1440 هجري.

وأفادت المحكمة العليا في السعودية أن "عدداً من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال ما يعني أن الإثنين هو آخر أيام شهر رمضان لهذا العام".

وأكدت في بيان أن "الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

اقرأ أيضاً... الإمارات: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

Advertisements

من جهتها، أعلنت الكويت والبحرين واليمن ودار الإفتاء السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال مضيفة أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان. وبالتالي، فإن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت سوريا والأردن والسلطة الفلطينية أن الأربعاء هو أول أيام العيد.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات المعنية في المغرب وعمان استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء.