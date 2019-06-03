أعلنت السلطات في دول عربية عدة، اليوم الإثنين، أنّ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2019 الموافق أول أيام شوال من عام 1440 هجري.
وأفادت المحكمة العليا في السعودية أن "عدداً من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال ما يعني أن الإثنين هو آخر أيام شهر رمضان لهذا العام".
وأكدت في بيان أن "الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".
اقرأ أيضاً... الإمارات: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك
من جهتها، أعلنت الكويت والبحرين واليمن ودار الإفتاء السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
في المقابل، أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال مضيفة أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان. وبالتالي، فإن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
كما أعلنت سوريا والأردن والسلطة الفلطينية أن الأربعاء هو أول أيام العيد.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات المعنية في المغرب وعمان استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والبحرين والكويت والعراق تعلن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.