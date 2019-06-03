ترامب: روسيا أبلغتنا بسحب غالبية عناصرها من فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن روسيا أبلغته بسحب غالبية عناصرها الموجودين في فنزويلا لدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
وكتب ترامب، على تويتر، "لقد أبلغتنا روسيا أنها سحبت غالبية عناصرها من فنزويلا".
وأرسلت روسيا في مارس الماضي مئة جندي إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي تواجه أزمة سياسية منذ أن أعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة في العالم ضمنها الولايات المتحدة.
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