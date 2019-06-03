قرقاش: نتطلع إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، إنه يتطلع إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق يقود إلى بر الأمان.
وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع".
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وختم يقول "قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".
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