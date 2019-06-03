الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يستقبلان ترامب في لندن

استقبلت بريطانيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبالاً ملكياً، اليوم الإثنين، لكن من المنتظر أن تلقي آراؤه، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وزعيم بريطانيا المقبل وكذلك خلاف بخصوص هواوي الصينية، بظلالها على مظاهر الاحتفال تلك ومأدبة تقيمها له الملكة إليزابيث.

واستقبلت الملكة إليزبيث الثانية (93 عاماً) ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنجهام في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام يحظى فيها باحتفاء ملكي كامل، إذ سيتناول عشاء رسمياً مع الملكة والشاي مع ولي العهد الأمير تشارلز وسيقوم بجولة في وستمنستر آبي، الكنيسة التي يُتوج فيها ملوك بريطانيا منذ ألف عام.

وكتب ترامب على تويتر لدى هبوطه في مطار ستانستيد "أتطلع لأن أكون صديقاً رائعاً للمملكة المتحدة وأتطلع بشدة لزيارتي".

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وأثار الرئيس الأميركي، غضب أوثق حليفة لبلاده، قبيل وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث وصف رئيس بلديتها صادق خان بأنه "فاشل تماماً". وكان خان كتب أمس الأحد، على "تويتر" أن على بريطانيا ألّا "تبسط السجادة الحمراء" لترامب.

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وجرى تصوير زيارة الدولة، التي وعدته بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في يناير 2017، عندما أصبحت أول زعيم خارجي يلتقي به بعد توليه المنصب، على أنها فرصة للاحتفاء "بالعلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة ودفعة للروابط التجارية ومعاودة التأكيد على التعاون الأمني.

وفي قصر بكنهجام، وقفت ميلانيا إلى جانب الملكة إليزابيث وكاميلا زوجة تشارلز في حين استعرض ولي العهد وترامب حرس الشرف.

وتناول ترامب الغداء مع الملكة ليصطحبه بعدها ابنها الثاني الأمير أندرو إلى وستمنستر آبي حيث وضع الرئيس إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وتُختتم فعاليات اليوم بمأدبة رسمية كبرى في قصر بكنجهام.