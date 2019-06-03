المجلس العسكري السوداني: استهدفنا عناصر إجرامية وليس المحتجين

أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدد على أن المجلس يتطلع إلى استمرار الحوار مع قوى الحرية والتغيير.

وقال في تصريحات لـ "سكاي نيوز" إن المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول خارجين عن القانون من ساحة كولومبيا المجاورة التي باتت تشكل خطراً على أمن المواطنين.



وذكر أن "منطقة كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهدداً أمنياً كبيراً لمواطنينا".

ولفت إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطراً، وتؤثر أيضاً على أمن المتظاهرين في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع".



كما شدد الفريق شمس الدين كباشي على أن المجلس ما زال ملتزماً بالمحادثات مع قوى الحرية والتغيير، ومستعد لعقد اجتماع قريباً.

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