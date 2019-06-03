العيد الثلاثاء بلبنان ودول الخليج.. والأربعاء بمصر وفلسطين والأردن وسوريا ومناطق سيطرة الحوثيين

أعلنت كل من السعودية، قطر، اليمن، الكويت، العراق ولبنان، أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440ه، والثلاثاء 4 يونيو/ حزيران الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.



بينما أعلنت كل من مصر، فلسطين، الأردن وسوريا أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من الشهر الجاري، هو أول أيام العيد.



وأفادت المحكمة العليا السعودية بثبوت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.



وأعلنت وزارة الأوقاف القطرية، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن الثلاثاء هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر.



وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن "الثلاثاء هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد"، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.



وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.



كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان، والثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.



وأعلن مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، ?في بيان، أنه: ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال هو الثلاثاء، وعليه فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.



وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في بيان، إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.





كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (تأست عام 1963) أن الثلاثاء هو أول أيام العيد.



بينما أعلن مفتي مصر، شوقي علام، مساء الإثنين، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد.



وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في تصريح صحفي، إنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه يكون الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر".



كما أعلن مفتي الأردن، محمد الخلايلة، خلال احتفال ديني، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون الأربعاء هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر لسنة 1440 ه.



وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال، الإثنين، وعليه فإن أول شوال، وأول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء، بحسب وكالة "سانا" للأنباء.



بينما قالت لجنة الأهلة، التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.



وتسيطر قوات الحوثيين على محافظات يمنية، بينهاء العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، وتخوض حربا ضد القوات الموالية للحكومة، دخلت عامها الخامس.



المصدر: الاناضول