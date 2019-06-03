بالفيديو: إيران تكشف عن “مدينة الصواريخ” السرية الموجودة تحت الأرض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يونيو 2019 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات وازدياد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج من خلال إرسال السفن والطائرات التي بدورها تزيد من التوتر القائم بين البلدين.

كشفت وكالة “مهر” الإيرانية من خلال فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيرانية عن مدينة الصواريخ الموجودة تحت الأرض والتي تحتوي على الصواريخ والقنابل المختلفة.

وأظهر المقطع الذي نشر على صفحة “إيران ميليتاري تيوب” نفقا عميقا تحت الأرض مملوءا بالأسلحة والشاحنات، بالإضافة إلى جنود يقومون بالكشف عن صاروخ ونقل إحداها إلى مكان الإطلاق.

وكشفت إيران بهذا الفيديو عن أحدث صواريخها التي تنتمي إلى نظام الصواريخ الباليستية “قيام-1”.

ويأتي الفيديو تزامنا مع انعقاد قمتين طارئتين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وأخرى موسعة للدول العربية تدين خلالها الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بحسب رأيهم.

وكان كشف تقرير استخباراتي إسرائيلي أعدته شركة الأقمار الصناعية الإسرائيلية “إيميج سات” (ISI)، عن حجم التقدم الإيراني في برامج صناعة الصواريخ.

وزعم التقرير الذي نشرته القناة الثانية العبرية، أن “إيميج سات” تمكنت من “رصد كافة مواقع القواعد العسكرية للصواريخ الباليستية في الأراضي الإيرانية”، وفق ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي.

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وذكر أن “إسرائيل تعمل في الآونة الأخيرة من وراء الكواليس وتبذل جهودا غير مسبوقة على الصعيد الدبلوماسي لكبح تقدم برامج الصواريخ الإيرانية، وهي تجري محادثات مع واشنطن وأوروبا في محاولة لإدخال برنامج الصواريخ الإيرانية إلى اتفاق نووي جديد”.

وأفصح التقرير الاستخباراتي، عن وجود “شبكة كبيرة ومعقدة من القواعد العسكرية الموزعة في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية”، موضحا أن هناك من يسميها “مدن الصواريخ الإيرانية”.

وأضاف أن “إيران تملك مجموعة كبيرة من الصواريخ يتراوح مداها من 300 حتى 2000 كلم، ويمكنها أن تصل إلى إسرائيل وحتى إلى أوروبا”، مؤكدا أن “الحرس الثوري الإيراني يبذل مجهودا كبيرا لإخفاء هذه المواقع، ويوزعونها في كافة أنحاء إيران وفي أعماق الأرض بهدف خلق صعوبات لتتبعها”.

على سبيل المثال لفت التقرير إلى أن “الموقع في كريمنشا غربي إيراني، من الصعب جدا تمييزه من فوق الأرض، حيث لا نرى شيئا، لكن عند الدخول أكثر لداخل الأرض يمكن رؤية فتحات الأنفاق من بين فتحات الصخور، وفي داخل الأنفاق مخبأة قاذفات الصواريخ، والتي يمكن إخراجها بسرعة وإطلاق الصواريخ”.

ونوه التقرير الاستخباراتي إلى أن “هناك طريقة أخرى لتمويه وإخفاء منصات الصواريخ عن طريق الحفر، كما حدث في أحد المواقع في شيراز جنوب إيران، وهناك لا يمكن تقريبا العثور على فتحات لإطلاق الصواريخ لأنها محفورة بعمق الأرض داخل صومعة خاصة”.

وبخصوص طريق عمل هذه المنصات، قال التقرير: “عند إطلاق الصاروخ يفتح السقف ويتم إطلاق الصاروخ”، لافتا إلى وجود “عشرات المواقع الشبيهة التي بنيت وحفرت في جميع أنحاء إيران، كما أن طهران تعمل على زيادة المسافة التي يمكن أن تصل إليها هذه الصواريخ”.