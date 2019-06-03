الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يونيو 2019 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، مساء الاثنين، ثبوت هلال شهر شوال وعليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة “العربية” بورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير بالسعودية، فيما تحدثت أنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، ويبقى القرار الأخير للمحكمة العليا السعودية.

وكانت لجان الترائي في المملكة العربية السعودية بدأت تحري هلال شهر شوال، الاثنين، استجابة للدعوة التي وجهتها المحكمة العليا لكافة المهتمين بتحري رؤية هلال الشهر، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري من العام 1440هـ.

وجاء في بيان المحكمة أنها تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري هلال شهر شوال، داعية من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه لتسجيل شهادته.

وجاء في نص إعلان المحكمة: “الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ” .

وأضاف البيان: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين”.

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وأعلنت الإمارات والسعودية، مساء الاثنين، أن يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق أعلن المتراؤون في مرصد تمير بالسعودية، عن رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت دارالفتوى في لبنان بأن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء في العراق ومصر بأن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.

وكان الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية الهلال في تلك المناطق.