كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر... ودولتان تفطران الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت عدة دول عربية، يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتضمنت قائمة الدول المعلنة عن حلول عيد الفطر يوم الثلاثاء، كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعراق وقطر.

وعلى ذات الصعيد، أعلنت دولتا الأردن وفلسطين، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر، اليوم الاثنين، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.