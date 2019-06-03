أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية يوم الجمعة 07 يونيو، في حالة كان العيد يوم الأربعاء.
وأفاد بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية، قبل قليل، أن العطلة ستكون بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك في حال ما إذا تم الاحتفال بعيد الفطر بعد غد الأربعاء.
ويشار إلى عدد من الفلكيين المغاربة كشفوا أن اليوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر هام للموظفين…عطلة استثنائية يوم الجمعة في حال كان العيد الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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