الملك ينتقل إلى العيش في قصر والده وجده.. وولي العهد يستقر في سلا

غير الملك محمد السادس، أخيرا، مكان إقامته إلى قصر الرباط، حيث كان يعيش والده الحسن الثاني باستمرار، بينما انتقل ولي العهد مولاي الحسن إلى الإقامة الملكية في سلا.
أسبوعية “الأيام” أوردت، في عددها الأخير، أن الملك محمد السادس قرر، منذ أسابيع، الإقامة لأول مرة في القصر الملكي في المشور في الرباط، إذ لم يسكنه من قبل، عكس والده وجده، إذ كان يقيم في الإقامة الملكية دار السلام، وفي السنة الأخيرة انتقل لإقامته في سلا، وهي التي كان يعيش فيها عندما كان وليا للعهد.
وانتقل ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى العيش في الإقامة الملكية في سلا، بعدما كان يقيم في الإقامة الملكية دار السلام.
وأضاف المصدر نفسه أن الملك بانتقاله إلى العيش في القصر الملكي في المشور السعيد، سيصبح قريبا من الملفات، حيث يوجد هناك الديوان الملكي، ومكاتب مستشريه، ومبنى رئاسة الحكومة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
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