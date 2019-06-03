انت الان تتابع تفاصيل خبر تسلسل زمني.. السودان من الانقلاب إلى فض الاعتصام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 09:51 مساءً - مند الإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل 2019، شهد السودان أحداثاً متسارعة طغت على الشارع والحياة السياسية.

وواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ ذلك الحين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.

وتتزايد المخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى مثل مصر وليبيا، بحسب محتجين.

واليوم والسودان على باب مصير مشابه مع فض قوات الأمن والجيش للاعتصام، نستعرض معكم أبرز المحطات التي مر بها السودان منذ الانقلاب وصولاً إلى فض الاعتصام..