انت الان تتابع تفاصيل خبر "القسّام" سترسل رسائل للملايين بهدف تأمين الدعم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 09:51 مساءً - تعتزم كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، إرسال رسائل موجهة لهواتف الملايين في العالم العربي والإسلامي بثماني لغات، بغية تسهيل الحصول على دعم مالي.

وقال الناطق باسم كتائب "القسّام"، أبو عبيدة، في تصريحات له: إنّ "الرسائل ستكون صحيحة وموثوقة، وتهدف إلى تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد معها بالمال، فندعو للتعامل مع الرسائل وترويجها".

وأردف القيادي الفلسطيني "نشكر جماهير الأمة التي استجابت ولا زالت لندائنا بدعم المقاومة بالعملة الرقمية، إسناداً لمعركتنا المفتوحة مع العدو الإسرائيلي".

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وفي نهاية يناير الماضي سبق للقسّام أن دعت إلى دعم المقاومة الفلسطينية مالياً من خلال عملة "بيتكوين" الرقمية.

و"بيتكوين" هي العملة الافتراضية "المشفرة" الأكثر شهرة بين مئات العملات المشابهة، وتستحوذ على القيمة السوقية الأكبر حول العالم.

وتمر كتائب "القسّام" بأزمة مالية تعد الأصعب بحسب مراقبين، من جراء الضغط الاقتصادي الممارس عليها وتجفيف منابع تمويلها وتقييد عمليات التحويل المالي لها.

وتعتبر "القسّام" أحد أبرز فصائل المقاومة في فلسطين، تأسست عام 1984 على يد محمود المبحوح، أما الاسم فينسب لعز الدين القسّام وهو عالم ومجاهد سوري قاد الثورة الفلسطينية الكبرى واستشهد على أيدي القوات الإنجليزية في أحراش يعبد قرب جنين عام 1935.