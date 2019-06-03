فرنسا تمنح اللجوء لإيرانية مهددة بالسجن في طهران

منحت فرنسا حق اللجوء السياسي لعارضة أزياء إيرانية مهددة بالسجن في طهران، حيث يلاحقها نظام ولاية الفقيه، الأمر الذي دفعها إلى السفر إلى باريس،

ونيجازيا فتاة (29 عاماً) روت قصتها لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، وقالت إنها أصبحت عارضة أزياء بعدما كانت مصورة، وتحدت الحظر المجتمعي المفروض على عارضات الأزياء في إيران.

كما روت للصحيفة الفرنسية "كيف تجاهلت السلطات الإيرانية بلاغها ضد أحد زملائها الذي حاول اغتصابها، حتى انتهى بها المطاف إلى أزقة الطرقات، وخسارتها وظيفتها وتهديدها بالسجن".

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واضطرت العارضة الإيرانية إلى تغيير هويتها لاستطاعة الفرار من إيران والسفر إلى باريس، حيث طلبت اللجوء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسارع وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، ملبياً نداء نيجازيا، وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن نيجازيا، عارضة الأزياء، التي تنحدر من أصل إيراني ووصلت إلى باريس بعد تهديدها بالسجن في إيران، ستحصل على حق اللجوء في فرنسا.



وأكد كاستنر أن جهاز الأمن الفرنسي لحماية اللاجئين تواصل مع الفتاة لطمأنتها بأنه يتم دراسة ملفها بعناية لضبط وضعها القانوني.

وكتبت عارضة الأزياء نيجازيا، على حسابها الرسمي بموقع الصور "أنستغرام": "أمر بالغ السعادة لاستطاعتي أخير النظر إلى المستقبل بصفاء"، مشيدة بتصريحات الوزير الفرنسي.