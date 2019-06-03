هادي: إيران تستخدم الحوثي كأداة إجرامية لتهديد الأمن الإقليمي

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأثنين، إن إيران تستخدم مليشيا الحوثي كأداة إجرامية لتهديد الأمن الإقليمي.



وأوضح هادي في خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن أحلام اليمنيين وآمالهم كانت قد تحولت لواقع تجسد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد قبل أن تبرز العنصرية الحوثية أنيابها وتنقلب على الجميع، وتخون الشعب الذي أفسح لها مجالا للاندماج في النسيج اليمني الجديد على قدم المساواة رغبة في طي صفحات الشقاق والخلاف.

وأضاف"كانت الثمرة المريرة لهذا الانقلاب الحوثي أن يصوم اليمنيون رمضان لعامهم الخامس على التوالي، وهم يعانون شقاء الحرب والتمزق وتظللهم رائحة الموت، وتحيطهم مشاهد الدمار وشبح المجاعة، ونهب أقواتهم ومصادرتها لمصلحة مخططاتهم الشريرة".



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ولفت إلى أن الانقلابيين يصرون على عرقلة كل مشاريع السلام، ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين ومواجعهم.







وبين أن هذا الإصرار لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين، وترى في الحوثيين أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأردف هادي قائلا: "أيها اليمنيون في عاصمتنا الغالية صنعاء وكل المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية أقول لكم إننا نعلم أنكم تعانون معاناة قاسية، ونعلم حجم صبركم وتحملكم لطيش تلك المليشيات العابثة، ولتعلموا أنكم في قلوبنا و حن معكم، ونعمل للتخفيف عنكم بشتى الطرق والوسائل.

وأشاد هادي بدور التحالف العربي في دعم بلاده قائلا: "لن ينسى شعبنا اليمني دورهم التاريخي في مساعدته ومساندته للتصدي للانقلاب والوقوف مع الشعب في مختلف المجالات".