الان تتابع الإمارات تدعو إلى الحوار والتفاوض في السودان للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 25 دقيقة - 10:06 م, 3 يونيو 2019 م التعليقات: 0 دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى الحوار والتفاوض في السودان للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان. وقال: “تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع”.

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