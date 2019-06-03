مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الرمضانية في الصومال لليوم الـ 28

لليوم الـ 28 على التوالي يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الرمضانية في جمهورية الصومال. وجرى توزيع 1,400 سلة غذائية في محافظة بلدوين بولاية هيرشبيلي تزن 126 طنا، فيما تتكون السلة الواحدة من المواد الغذائية الرئيسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جميع أقاليم ومحافظات الصومال لعام 1440هـ .

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