كوشنر: نأمل ان يصبح الفلسطينيون في وقت ما قادرين على إدارة انفسهم

أعلن مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​جاريد كوشنر​ أن "الفلسطينيين "غير قادرين" على إدارة أنفسهم بشكل مستقل عن ​إسرائيل​".

وفي مقابلة تلفزيونية له، اوضح كشونر ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الفلسطينيون سيحصلون على الحرية من التدخل الإسرائيلي عسكريا وسياسيا في شؤونهم، أن هذا "سقف عال".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الفلسطينيين يستطيعون إدارة أنفسهم، لفت الى أن "هذا السؤال جيد جدا، وعلينا دراسته. نأمل في أن يصبحوا في وقت ما قادرين على إدارة أنفسهم".

وأشار كوشنر الى أنه "إذا لم يكن لديكم هيكل إداري والظروف الأمنية المطلوبة فإن الناس يعيشون في أجواء الخوف من ​الإرهاب​ الذي يضر الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

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وردا على سؤال بشأن إمكانية فشله في كسب ثقة الفلسطينيين، أكد كوشنر "أنني هنا ليس لكسب الثقة"، معربا عن "اعتقاده أن الفلسطينيين سيقيّمون خطة السلام الأميركية ​الجديدة​ استنادا إلى "ما إذا كانت ستتيح لهم تمهيد الطريق لحياة أفضل أم لا".

ورفض كوشنر الكشف عما إذا كانت "​صفقة القرن​" تعتمد على حل الدولتين التي تمسكت به ​واشنطن​ على مدى عقود في سياساتها إزاء التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وكانت ​السلطة الفلسطينية​ قد رفضت مبدئيا "صفقة القرن" احتجاجا على سلسلة خطوات اتخذتها إدارة ترامب في الأراضي المقدسة، أكبرها الاعتراف ب​مدينة القدس​ عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها العام الماضي.