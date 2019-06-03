لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الشكر لمدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​ لسرعة تجاوبه مع مطلب ​إقليم الخروب​ وحرصه على الحفاظ على مستوى التغذية والسعي لتحسينها".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: شكرا لمؤسسة الكهرباء على رفع التغذية في الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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