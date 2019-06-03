غوتيريس دان الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المعتصمين في الخرطوم

دان الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​ "الاستخدام المفرط للقوة من جانب ​قوات الأمن السودانية​ ضد المدنيين في مقر الاعتصام، أمام مقر ​قيادة الجيش​ بالعاصمة ​الخرطوم​"، معرباً عن قلقه إزاء أنباء عن أن قوات الأمن أطلقت النار داخل المنشآت الطبية. وذكر ​المجلس العسكري​ الانتقالي بـ"مسؤوليته عن سلامة وأمن المواطنين" وحث جميع الجهات على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس.

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